-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

 بالصور.. وزير المجاهدين يزور الزبيري والخطيب

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
 بالصور.. وزير المجاهدين يزور الزبيري والخطيب
ح.م
المجاهد يوسف الخطيب رفقة الوزير

 قام وزير المجاهدين العيد ربيقة بزيارة المجاهدين العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية و المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائدها.

ونشرت وزارة المجاهدين عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورا لزيارة الوزير ربيقة للمجاهدين في منزليهما.

كما جاء في منشور الوزارة أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة ايلاء العناية اللازمة برموز الثورة التحريرية المباركة ومن خلالهم كل المجاهدين والمجاهدات وارامل الشهداء ، تبعا لذلك وبمناسبة عيد الفطر المبارك زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.

وأضافت أن الوزير اطمأن على حالته الصحية، واستحضر معه شيئا من الذاكرة حول الثورة ورموزها خصوصا والجزائر تستقبل محطة حاسمة في تاريخنا الوطني وهي عيد الاستقلال عيد  استرجاع الجزائريون لسيادتهم الوطنية المسلوبة.

كما قام وزير المجاهدين بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية، للإطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب منشور الوزارة الزيارة كانت فرصة اثنى  خلالها المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب على  مجهودات القطاع سواء ما تعلق  بالرعاية و المتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين او من خلال البرامج و العمليات الموجهة للتعريف بتاريخنا الوطني.

مقالات ذات صلة
غلق أسواق الجملة للخضر والفواكه أيام العيد يسبّب الندرة

غلق أسواق الجملة للخضر والفواكه أيام العيد يسبّب الندرة

وزارة الفلاحة: لجنة تحقيق لبحث صعوبات إنتاج السلجم الزيتي في هذه الولايات!

وزارة الفلاحة: لجنة تحقيق لبحث صعوبات إنتاج السلجم الزيتي في هذه الولايات!

قتيل.. جرحى وحرق مسكن وسيارات في مواجهات بالوادي

قتيل.. جرحى وحرق مسكن وسيارات في مواجهات بالوادي

10 آليات لتحسين أوضاع الموظّفين

10 آليات لتحسين أوضاع الموظّفين

واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم

واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم

 مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية

 مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد