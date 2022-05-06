 بالصور.. وزير المجاهدين يزور الزبيري والخطيب

قام وزير المجاهدين العيد ربيقة بزيارة المجاهدين العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية و المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائدها.

ونشرت وزارة المجاهدين عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورا لزيارة الوزير ربيقة للمجاهدين في منزليهما.

كما جاء في منشور الوزارة أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة ايلاء العناية اللازمة برموز الثورة التحريرية المباركة ومن خلالهم كل المجاهدين والمجاهدات وارامل الشهداء ، تبعا لذلك وبمناسبة عيد الفطر المبارك زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.

وأضافت أن الوزير اطمأن على حالته الصحية، واستحضر معه شيئا من الذاكرة حول الثورة ورموزها خصوصا والجزائر تستقبل محطة حاسمة في تاريخنا الوطني وهي عيد الاستقلال عيد استرجاع الجزائريون لسيادتهم الوطنية المسلوبة.

كما قام وزير المجاهدين بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية، للإطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب منشور الوزارة الزيارة كانت فرصة اثنى خلالها المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب على مجهودات القطاع سواء ما تعلق بالرعاية و المتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين او من خلال البرامج و العمليات الموجهة للتعريف بتاريخنا الوطني.