فرنسا لن تنسى ضحايا جرائم 17 أكتوبر 1961

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده لن تنسى ضحايا جرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس والتي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، معتبرا أن هذه الاحداث غير مبررة بالنسبة للجمهورية.

وفي تغريدة نشرها ماكرون عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قال الرئيس الفرنسي “في باريس، وقبل 61 سنة، خلف قمع متظاهرين جزائريين مئات الجرحى وعشرات القتلى”.

وأقر ماكرون بمناسبة الذكرى 61 لأحداث 17 أكتوبر 1961 أن هذه الأخيرة تعد “جرائم غير مبررة للجمهورية”، مضيفا أن “فرنسا لن تنسى الضحايا والحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.

وشارك ماكرون السنة الماضية في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين الذين سقطوا خلال مظاهرة بباريس في 17 أكتوبر 1961، ليكون أول رئيس فرنسي يحضر هذه المراسم.

وقال ماكرون “إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.

وقام وزير المجاهدين العيد ربيقة، صبيحة الأحد، بالوقوف دقيقة صمت وترحم على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 والتي راح ضحيتها المئات من الجزائريين بباريس.

وإحياء للذكرى الـ 61 ليوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 وقف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة وقفة ترحم على أرواح الشهداء بساحة المقاومة بوسط الجزائر.

وقد تم العام الماضي ترسيم الوقوف دقيقة صمت، سنويا عبر الوطن، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

جبهة التحرير: أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة دولة تستوجب الاعتذار

دعا حزب جبهة التحرير الوطني السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة، والاعتذار على ذلك.

وجاء هذا في بيان للحزب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة الذكرى 61 لمجزرة 17 أكتوبر 1961 بباريس، والتي راح ضحيتها المئات.

وفي هذا الصدد، دعت جبهة التحرير الوطني السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بهذه الأحداث على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، مع الاعتذار عن ذلك.

وأضاف البيان “إننا نعتبر في حزب جبهة التحرير الوطني هذه الحادثة، وغيرها، لدليل على وحدة الشعب الجزائري سواء كان داخل الوطن أم في الشتات، إبان الثورة التحريرية المباركة”.

وتابع البيان “وهو اليوم مطالب ببذل الكثير من الجهد والتضحيات في جزائر الاستقلال من أجل حمل أمانة الشهداء واستمرارها، بمرافقة الدولة الجزائرية لكل أبناء جاليتنا في مختلف بقاع الأرض”.

كما جدد الحزب تثمينقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.