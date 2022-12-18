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الجزائر

بالصور.. وصول أول رحلة مباشرة بين باريس وجانت

الشروق أونلاين
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بالصور.. وصول أول رحلة مباشرة بين باريس وجانت
ح.م
الطائرة الفرنسية تحط بمطار جانت

حطت بالجزائر صبيحة الأحد، أول رحلة دولية مباشرة بين باريس وجانت، وهذا في إطار ترقية السياحة الصحراوية.

وحسب بيان لوزارة السياحة فقد وصلت صباح اليوم الأحد، أول رحلة دولية مباشرة بين باريس وجانت بعد انطلاقها من مطار شارل ديغول مباشرة لمطار جانت.

وقد كان على متن الطائرة عدد معتبر من السواح الذين جاءؤا لاكتشاف المنتجات السياحية الخاصة بولاية جانت ومقوماتها السياحية. يضيف المصدر ذاته.

ويضم البرنامج السياحي المقترح عدة مسالك ومواقع سياحية على مستوى ولاية جانت، وبالخصوص المسلك السياحي تادرارت المفتوح للسياح الوطنيين والأجانب.

وتأتي هذه الرحلة، حسب الوزارة في إطار مساعي السلطات العمومية لترقية المنتوج السياحي الصحراوي واستقطاب السياح الاجانب خلال الموسم السياحي الصحراوي 2022-2023.

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