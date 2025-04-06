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اقتصاد

بالصور.. وصول الطائرة الأولى للجوية الجزائرية نحو أبوجا

الشروق أونلاين
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بالصور.. وصول الطائرة الأولى للجوية الجزائرية نحو أبوجا

وصلت الرحلة الأولى بين الجزائر العاصمة وأبوجا النيجيرية رسميا، حيث كان وفد رسمي هام في استقبال طائرة الخطوط الجوية الجزائرية يتقدمهم سفير الجزائر بنيجيريا حسين مزود.

وحسبما أكدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية،أجمع الحاضرون من الجانب الجزائري والنيجيري على أن الخط المباشر بين الجزائر العاصمة وأبوجا سيسهم جليا في تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

هذا وأعلنت الجوية الجزائرية السبت عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين الجزائر العاصمة وأبوجا،عاصمة نيجيريا، ابتداء من اليوم الأحد.

ذكرت أنه سيتم تشغيل هذا الخط عبر مدينة دوالا، ما يسمح بتنظيم رحلات منتظمة بين الجزائر وأبوجا مرورا بدوالا، مع إمكانية اقتناء تذاكر السفر بين دوالا وأبوجا ذهابا وإيابا.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها الجوية وتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ونيجيريا وفق بيان من الشركة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي الخطوط الجوية الجزائرية الرامية إلى تعزيز حضورها في القارة الإفريقية والتي تهدف لتلبية تطلعات زبائنها من خلال تسهيل التنقل وتعميق التكامل بين دول المنطقة.

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