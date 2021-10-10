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بالصور.. وصول الفريق شنقريحة إلى بلغراد لحضور فعاليات المعرض الدولي للأسلحة

الشروق أونلاين
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بالصور.. وصول الفريق شنقريحة إلى بلغراد لحضور فعاليات المعرض الدولي للأسلحة

وصل الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، إلى مطار العاصمة الصربية بلغراد على رأس وفد عسكري ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي وجهها رئيس جمهورية صربيا أليكساندر فويتشيتش  لحضور فعاليات الطبعة العاشرة  للمعرض الدولي للأسلحة  “Partner – 2021”.

وأضاف البيان أن الفريق شنقريحة كان في استقباله وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش مرفوقا بعدد من ضباط القوات المسلحة الصربية وسفير الجزائر ببلغراد.

الفريق شنقريحة في زيارة إلى صربيا للمشاركة في المعرض الدولي للأسلحة

يشرع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، في زيارة إلى جمهورية صربيا للمشاركة في المعرض الدولي للأسلحة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني سيشرع الفريق شنقريحة بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، ابتداء من 10 أكتوبر 2021 وهذا بدعوة من وزير دفاع جمهورية صربيا.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق شنقريحة سيشارك في فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “2021 – Partner”، المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.

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