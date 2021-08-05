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الجزائر

بالصور.. وصول محطتين لتوليد الأكسجين إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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بالصور.. وصول محطتين لتوليد الأكسجين إلى الجزائر

حطت، مساء الأربعاء، بالقاعدة الجوية ببوفاريك طائرة عسكرية على متنها محطتين لتوليد الأكسجين تم جلبها من إيطاليا، لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه العملية تأتي مواصلة للجهود الرامية لدعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير مختلف الوسائل الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية ستليها عمليات مماثلة قريبا قصد جلب شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19.

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