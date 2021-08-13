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الجزائر

بالصور.. وصول 04 مولدات لإنتاج الأكسجين على متن طائرة نقل عسكرية

الشروق أونلاين
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بالصور.. وصول 04 مولدات لإنتاج الأكسجين على متن طائرة نقل عسكرية

وصلت أربع مولدات لانتاج الاكسجين على متن طائرة عسكرية لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه “مواصلة لعمليات جلب التجهيزات الصحية الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19، حطت مساء الخميس 12 أوت 2021، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة  نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، على متنها أربعة (04) مولدات لإنتاج الأكسجين، تم إقتناؤها من فرنسا، لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات”.

وأضاف البيان أن هذه الشحنة، ستليها شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19، خلال الأيام والأسابيع القادمة ، تؤكد التجند الدائم للجيش الوطني الشعبي إلى جانب مؤسسات الدولة للمساهمة في  الجهود الوطنية لدعم المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء الفتاك والحد من أثاره الخطيرة.

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