بالصور.. وصول 1500 جهاز أكسجين لفائدة الصيدلية المركزية

حطت فجر الأحد، بالقاعدة الجوية لبوفاريك طائرتي نقل عسكريتين على متنهما 1500 جهاز لتكثيف الأوكسجين لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني فقد تم إقتناء 1500 جهاز لتكثيف الأوكسجين، من جمهورية الصين الشعبية لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضح المصدر ذاته أن طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي حطت فجر اليوم بالقاعدة الجوية بوفاريك.

وأكد البيان أن هذه العملية ستليها عمليات مماثلة لجلب شحنات أخرى من التجهيزات الطبية واللقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19.