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رياضة

بالصور.. وفد شباب بلوزداد يحط الرحال بدار السلام تحسبا لمواجهة يونغ أفريكانز

عمر سلامي
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بالصور.. وفد شباب بلوزداد يحط الرحال بدار السلام تحسبا لمواجهة يونغ أفريكانز
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

حط وفد شباب بلوزداد، صبيحة الأربعاء، الرحال بدار السلام بتنزانيا، تحسبا لمواجهة نادي يونغ أفريكانز، في إطار دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ووصل فريق شباب بلوزداد إلى تنزانيا، بعد رحلة دامت تسع ساعات، ليتنقل بعدها إلى فندق “سيرينا”، الذي يبعد عن الملعب الذي يحتضن اللقاء السبت المقبل بحوالي 15 دقيقة.

ويواجه شباب بلوزداد مضيفه يونغ أفريكانز السبت المقبل، بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتل “الشباب” المركز الثاني برصيد 5 نقاط، في المجموعة الرابعة، التي يتصدرها الأهلي المصري بـ6 نقاط، فيما يحتل يونغ أفريكانز المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتواجد ميدياما في المركز الرابع بـ4 نقاط.

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