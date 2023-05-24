بالصور.. وفد فلسطيني يزور جامع الجزائر ومتحف المجاهد

قام الوفد الفلسطيني المشارك في الملتقى الدولي المخلد للذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية، بزيارة لجامع الجزائر ومتحف المجاهد.

ونشرت وزراة المجاهدين، صورا للوفد الزائر وقالت أن الزيارة جاءت بعد اختتام زيارتهم الجزائر، الوفد الفلسطيني عقب المشاركة في الملتقى الدولي المخلد للذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.

كان في استقبالهم عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني.

بعدها توجه الوفد الى المتحف الوطني للمجاهد حيث طاف بمختلف أجنحته، مع تقديم شروحات حول المراحل التاريخية للثورة الجزائرية.