-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر 13 ولاية ساحلية
الجزائر

بالصور.. وفد وزاري يزور منزل الرئيس الراحل هواري بومدين بقالمة

الشروق أونلاين
  • 719
  • 0
بالصور.. وفد وزاري يزور منزل الرئيس الراحل هواري بومدين بقالمة
ح.م
منزل الرئيس الراحل هواري بومدين

زار وفد وزاري يقوده وزير المجاهدين العيد ربيقة، الاثنين، منزل الرئيس الراحل هواري بومدين، بمسقط رأسه ببني العرعرة ببلدية مجازر عمار علي بولاية قالمة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 43 لرحيله.

وضم الوفد:
– وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة بولاية قالمة للإشراف على أحياء الذكرى بمعية السادة:
– وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة
– وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي
– وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد
– مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان
– المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد.

وبالمناسبة أشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة على الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني ال 12 حول حياة الراحل هواري بومدين تحت شعار “الجزائر ذاكرة وأبطال…ومستقبل واعد” بالقاعة المتعددة الرياضات “المجاهد بركاني موسى” بحضور أسرة الرئيس الراحل.

مقالات ذات صلة
ايتوزا: “تحويسة” بالجزائر العاصمة على متن حافلة أبطال العرب

ايتوزا: “تحويسة” بالجزائر العاصمة على متن حافلة أبطال العرب

تعويض التذاكر وحجز الطائرات في الخارج.. الجوية الجزائرية توضح

تعويض التذاكر وحجز الطائرات في الخارج.. الجوية الجزائرية توضح

وزير السكن: سنولي أهمية كبيرة للجانب العمراني في 2022

وزير السكن: سنولي أهمية كبيرة للجانب العمراني في 2022

 تحدي القراءة العربي: تعليمات جديدة من وزارة التربية

 تحدي القراءة العربي: تعليمات جديدة من وزارة التربية

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر 13 ولاية ساحلية

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر 13 ولاية ساحلية

كورونا تحدث زلزالا في “عقلية” الجزائريين

كورونا تحدث زلزالا في “عقلية” الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد