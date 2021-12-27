بالصور.. وفد وزاري يزور منزل الرئيس الراحل هواري بومدين بقالمة

زار وفد وزاري يقوده وزير المجاهدين العيد ربيقة، الاثنين، منزل الرئيس الراحل هواري بومدين، بمسقط رأسه ببني العرعرة ببلدية مجازر عمار علي بولاية قالمة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 43 لرحيله.

وضم الوفد:

– وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة بولاية قالمة للإشراف على أحياء الذكرى بمعية السادة:

– وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة

– وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي

– وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

– مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان

– المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد.

وبالمناسبة أشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة على الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني ال 12 حول حياة الراحل هواري بومدين تحت شعار “الجزائر ذاكرة وأبطال…ومستقبل واعد” بالقاعة المتعددة الرياضات “المجاهد بركاني موسى” بحضور أسرة الرئيس الراحل.