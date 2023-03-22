بالصور وفي سابقة.. هذا ما فعله عمدة لندن بمناسبة رمضان!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور مصابيح مضيئة في العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة شهر رمضان، وذلك في سابقة من نوعها في بلد أوروبي.

وبحسب ما أفادت صحف بريطانية فقد قام عمدة لندن صادق خان، بإشعال أضواء رمضان وذلك للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الكبير، مع إضاءة 30 ألف مصباح، وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان.

وقالت تقارير إخبارية إن خان أشعل الأضواء، لأنه واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن ممن يحتفلون بالشهر الفضيل.

وقد قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح، والتي جمعت الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ellie Quinn | Travel Blogger🌏 (@thewanderingquinn)



وقالت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة: “عندما كنت طفلة، كانت الرحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد متعة سنوية. كنت أنا وأختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف. لقد كانت سحرية”.

وأضافت: “كمسلمة، أردت أن أجلب بعضا من هذا السحر إلى مجتمعي.. وقبل ثلاث سنوات، بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان، وقد ساعدتنا الجهات المانحة السخية”.