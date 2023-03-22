بالصور وفي سابقة.. هذا ما فعله عمدة لندن بمناسبة رمضان!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور مصابيح مضيئة في العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة شهر رمضان، وذلك في سابقة من نوعها في بلد أوروبي.
وبحسب ما أفادت صحف بريطانية فقد قام عمدة لندن صادق خان، بإشعال أضواء رمضان وذلك للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الكبير، مع إضاءة 30 ألف مصباح، وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان.
#Ramadan Lights in #London #RamadanLights pic.twitter.com/Bj9QJunzyY
— Abdulmukith Ahmed (@abdulmukith) March 21, 2023
وقالت تقارير إخبارية إن خان أشعل الأضواء، لأنه واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن ممن يحتفلون بالشهر الفضيل.
For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan ☪️✨
It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE
— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023
وقد قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح، والتي جمعت الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة.
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وقالت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة: “عندما كنت طفلة، كانت الرحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد متعة سنوية. كنت أنا وأختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف. لقد كانت سحرية”.
﷽
Lights and decorations have been set up around Picadilly Circus in London, United Kingdom for the first time, to celebrate the arrival of Ramaḍān#ramadan#SubhanAllah #Alhamdulillah #La_ilaha_illallah #AllahuAkbar #La_ilaha_illa_Anta_Subhanaka_inni_Kuntu_Minaz_Zalimin pic.twitter.com/JEufVpC29D
— Zulkar Sarkar (@zulkar_sarkar) March 21, 2023
وأضافت: “كمسلمة، أردت أن أجلب بعضا من هذا السحر إلى مجتمعي.. وقبل ثلاث سنوات، بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان، وقد ساعدتنا الجهات المانحة السخية”.