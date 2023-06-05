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الجزائر

بالصور.. 03 وفيات في حريق شقة بالعاصمة

نادية شريف
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بالصور.. 03 وفيات في حريق شقة بالعاصمة
الحماية المدنية
الشقة التي التهمتها النيران

توفي 3 أشخاص في حريق نشب، صبيحة الاثنين، بشقة في الطابق السابع لإحدى سكنات عدل ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة.  

وقالت الحماية المدنية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “تدخلت إسعافاتنا على الساعة 04سا08د من أجل إخماد حريق شقة بالطابق التاسع لعمارة R+9 بحي 1500 عدل بلدية أولاد فايت دائرة الشراقة ولاية الجزائر “.

وأضافت: “تم إخماد الحريق من طرف مصالحنا ومنع انتشاره إلى باقي العمارة، خلف الحادث 03 وفيات”.

وتابعت: “سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 03 سيارات إسعاف، 06 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي”.

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