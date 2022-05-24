بالصور.. 11 مهمة لوحدة الدراجات النارية المكلفة بالابلاغ عن التجاوزات البيئية

قام والي ولاية الجزائر العاصمة أحمد معبد، الثلاثاء، بالإشراف على الاطلاق الرسمي لوحدة الدراجات النارية المكلفة بالإخطار والإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بالنظافة والتسيير الحضري للبلديات.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر فقد أشرف معبد بحضور، رئيسة المجلس الشعبي الولائي، رئيس الديوان، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، على الإطلاق الرسمي لوحدة للدراجات النارية، في إطار متابعة عملية التكفل بنظافة المحيط والصحة العمومية والوجه العمراني والحضري للجزائر العاصمة.

وأوضح البيان أن المهام الأساسية للوحدة تتمثل في الإخطار و الإبلاغ عن مختلف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالنظافة والتسيير الحضري بكل بلديات ولاية الجزائر لا سيما :

1- النقاط السوداء، المفرغات العشوائية، الردوم ومخلفات البناء

2- تسربات المياه الصالحة للشرف ومياه الصرف الصحي، غياب الأغطية الحديدية الخاصة ببالوعات صرف المياه ومجمعات صرف المياه القذرة

3- تدهور وغياب لوحات إشارات المرور ووضعيات مواقف الحافلات

4- تشكل الحفر على مستوى الطرق، وضعيات الأرصفة المتدهورة

5- انعدام الإنارة العمومية، المصابيح المعطلة وأعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط

6- تعطل نافورات المياه

7- عدم تقليم الأشجار ورفع مخلفاتها، وكذا عدم الاعتناء بالمساحات الخضراء

8- المخالفات المتعلقة بقواعد العمران (البناءات الفوضوية، الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العمومي والاستحواذ على المساحات الخضراء

9- تدهور وضعية التجهيزات الحضرية

10- الأشخاص بدون مأوى وأصحاب الأمراض العقلية المتواجدين على مستوى الطرقات العمومية

11- الحيوانات الضالة

للإشارة، فإن هذه الوحدة التي ستعمل ليلا ونهارا ستدعم قريبا بعدد آخر من الدراجات النارية والدراجين قصد ضمان تغطية كامل إقليم ولاية الجزائر بهذه الخدمة الحضرية الجديدة. يضيف البيان.