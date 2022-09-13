بالصور.. 200 سائح أمريكي في زيارة استكشافية لوهران والجزائر وتيبازة

رست الاثنين بميناء وهران باخرة سياحية “سيلفر كلاود” على متنها 224 سائح أمريكي، يقومون بزيارات استكشافية لعدة مواقع بالباهية والجزائر العاصمة وتيبازة.

وقد تم تنظيم لفائدة هؤلاء السياح خرجات لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للولاية في سياق الترويج للمنتجات السياحية التي تزخر بها عاصمة غرب البلاد.

وأدرجت في هذا الاطار ستة مسالك سياحية شملت وسط مدينة وهران وحي “سيدي الهواري” العتيق وساحة “بودالي حسني” بنفس الحي وساحة “أول نوفمبر 1954” وقصر “الباي” ومسجد “الباشا” وجبل “مرجاجو” وحصن “سانتا كروز”.

كما نظمت بالمناسبة معارض لمنتجات الصناعات التقليدية عبر هذه المسارات السياحية .

ورست هذه السفينة صباح الثلاثاء بميناء الجزائر العاصمة، لزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، عبر 06 مسالك سياحية.

وينتظر أن تحل سفينة سياحية بوهران يوم 22 سبتمبر الجاري تضم 208 سائحا من جنسية أمريكية في اطار جولات سياحية للمدينة وفق المدير الولائي للقطاع قايم عمر بلعباس.

كما برمجت رحلة ثالثة مماثلة يوم 24 من نفس الشهر وتخص 150 سائحا أمريكيا على أن تنظم أيضا مسارات سياحية أخرى لفائدة سياح الرحلتين المقبلتين.

وأبرز نفس المصدر أن المنتوج السياحي لوهران أصبح يحظى بالاهتمام ومحل طلبات من السياح لزيارة المدينة.

وللإشارة تنظم هذه الجولات السياحية من طرف وكالة سياحية جزائرية خاصة بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.