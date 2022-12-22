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الجزائر

بالصور.. 4 إصابات في انفجار للغاز داخل مسكن بوادي قريش بالعاصمة

الشروق أونلاين
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بالصور.. 4 إصابات في انفجار للغاز داخل مسكن بوادي قريش بالعاصمة
ح.م
صورة من الحادث

 سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر إصابة 4 أشخاص بحروق متفاوتة وجروح نتيجة ترسب للغازانفجار ببلدية واد قريش.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، الخميس، أن الحادث وقع  على الساعة 03 و16 دقيقة، بمسكن على مستوى نهج مزاحم محمد، بلدية واد قريش، خلف 04 اشخاص مصابين (01 بحروق و 03 بجروح) تم اسعافهم ونقلهم لمستشفى الدويرة و مستشفى لمين دباغين مايو .

كما تسبب الانفجار في انهيار جدران المسكن الارضي و تضرر بعض السيارات كانت مركونة في الجوار والضحايا هم  رجل حوالي 60 سنة مصاب بحروق في الوجه حول إلى مستشفى دويرة،  او3 نساء الأولى حوالي 30 سنة مصابة بجروح في الوجه حولت إلى مستشفى دويرة،  و الثانية حوالي 37 سنة  مصابة بجروح طفيفة حولت إلى مستشفى. مايو، والثالثة حوالي 34 سنة مصابة جروح طفيفة حولت إلى مستشفى مايو.

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