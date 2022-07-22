بالصور.. 4 قتلى و37 جريحا في حادث انحراف حافلة بتيارت

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون في حادث مرور خطير بقرية بقرية تامدة بولاية تيارت. ناجم عن انحراف ثم إنقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وهران – حاسي مسعود

وحسب بيان لمصالح الحماية المدني: تدخل أعوان الوحدة الرئيسية بدعم وحدتي واد ليلي ورحوية صباح هذا اليوم 2022/07/22 علي الساعة 01 سا و 50 د من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف ثم إنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع Higer تعمل على خط وهران – حاسي مسعود.

وأضاف: الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في جزئه الرابط بين بلديتي رحوية وڨرطوفة بقرية تامدة.

وخلف هذا الحادث :

– (04) متوفين سنهم يتراوح ما بين 65 و 70 سنة.

– (37) جريح سنهم يتراوح ما بين 08 و 70 سنة.

وحسب المصدر نفسه: عملية التدخل أشرف عليها مدير الحماية المدنية وبحضور السيد: والي الولاية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان و من ثم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى يوسف دمرجي بالولاية .

سيدي بلعباس: مصرع 8 أشخاص في حادث خطير

ويعد الحادث الثاني من حيث خطورته في ظرف 24 ساعة، حيث لقي صبيحة الخميس 21 جويلية 2022، 8 أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور مميت بولاية سيدي بلعباس. حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأكد المصدر ذاته تدخل الوحدات القطاعية للحماية لكل من تلموني ونوالة بن موسى والوحدة الرئيسية، صباح الخميس على الساعة 05 و28 د من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني وبلعربي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط حاسي مسعود – تلمسان، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص في عين المكان كانوا محصورين داخل السيارة كلّهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة.

وأشارت الحماية إلى تسخير 3 شاحنات نجدة وإطفاء و6 سيارات إسعاف و40 عون بمختلف الرتب ،حيث تمّت العملية تحت قيادة وإشراف المدير الولائي للحماية المدنية للولاية .