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رياضة

بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

عمر سلامي
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بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه
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الأسطورة بيليه

أمضت عائلة بيليه ليلة السبت، مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا، بسبب معاناته من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب.
وانتشر فيديو من عائلة الأسطورة البرازيلية بيليه، وهو في المستشفى يعاني من آثار إصابته بالسرطان.

وقالت صحيفة “ماركا”، السبت، تعليقا على الفيديو “لسوء الحظ، نحن نعيش اللحظات الأخيرة من معركة بيليه الخاسرة ضد السرطان وعائلته تبذل كل ما في وسعها لجعله يشعر بالراحة”.

وفي الفيديو، يظهر الأسطورة البرازيلية برفقة أفراد من أسرته ولا يبدو أنه على دراية بما يحدث، ولا يعرف إن كان ذلك بسبب الدواء الذي يتناوله أو إذا كان في نوع من التخدير”، وفقا للصحيفة.

ووصل نجل بيليه، إدينيو، الذي تم تعيينه مؤخرا مدربا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

وفي وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى، وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت “ليلة أخرى معا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان”.

وكان بيليه البالغ من العمر82 عاما، والذي يعاني من سرطان في القولون، قد أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية نوفمبر. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن “تقدم” في المرض وعن “قصور في الكليتين والقلب”.

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