بالفيديو.. أبرز ما قدمه إبراهيم مازا أمام بايرن ميونيخ

تألق الدولي الجزائري أبراهيم مازا في مباراة فريقه باير ليفركوزن أمام بايرن ميونيخ، والتي حسمها البافاري بثلاثية نظيفة.

ودخل مازا في الشوط الثاني من اللقاء، عندما كان فريقه منهزما بثلاثية.

وقدم الدولي الجزائري، أداءً في المستوى، وأزعج كثيرا لاعبي البايرن بتحركاته، ومردوده المتميّز.

وبفضل تألقه في المرحلة الثانية من اللقاء، تحصل مازا على أعلى تنقيط في فريقه، 7.2 من منصة “سوفاسكور”.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة، 27 نقطة، فيما يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 17 نقطة.