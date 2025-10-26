-- -- -- / -- -- --
بالفيديو.. أبرز ما قدمه بن سبعيني في مواجهة كولن

رامي بن سبعيني

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسيا في مباراة ناديه بوروسيا دوتموند أمام إف سي كولن، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وحقق دورتموند فوزا صعبا على كولن بهدف دون رد، وسُجل الهدف الوحيد في المباراة، في د90+6، بقدم ماكسيميليان بيير.

وأدى بن سبعيني مباراة في المستوى، خاصة من الجانب الدفاعي، كما ساهم في بناء العديد من هجمات ناديه.

وحسب منصة إحصائيات كرة القدم، “سوفاسكور”، فإن بن سبعيني كان أفضل لاعب من فريقه.

وأبرزت المنصة، أرقام الدولي الجزائري في مواجهة كولن، حيث بلغت نسبة دقة تمريراته في نصف ملعب المنافس، 97 بالمئة.

أما نسبة تفوقه في الصراعات الأرضية، فكانت 100 بالمئة، حيث فاز ب، 3 صراعات من أصل ثلاثة.

وحقق مدافع دورتموند نفس النسبة في الصراعات الهوائية، كما استرجع 10 كرات.

ونال بن سبعيني علامة 8.2 من 10، كأفضل لاعب من فريق بوروسيا دوتموند خلال مواجهة كولن.

