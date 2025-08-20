بالفيديو.. أبرز ما قدمه ماستانتونو في أول ظهور مع ريال مدريد

استهل نادي ريال مدريد مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني بالفوز، بهدف دون رد على ضيفه أوساسونا، في ملعب “سنتياغو برنابيو”.

وسيطر ريال مدريد تقريبا في أغلب فترات اللقاء، وتحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء، حوّلها إلى هدف في الدقيقة 51.

وخلال هذه المباراة، بصم الأرجنتيني ماستانتونو على أول ظهور له مع ريال مدريد.

ودخل الأرجنتيني بديلا في المرحلة الثانية، ولعب 20 دقيقة قدم فيها أداء في المستوى.

وكان اللاعب قريبا من افتتاح عداد أهدافه مع الملكي في د89، لولا تدخل حارس أوساسونا.

وبمشاركته أمام أوساسونا، يصبح ماستانتونو ثالث أصغر لاعب أجنبي يشارك في “الليغا” بعمر 17 سنة و270 يوم.

ويعد ماستانتونو أول لاعب أرجنتيني يرتدي قميص ريال مدريد منذ رحيل أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد عام 2014.