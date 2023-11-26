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رياضة

بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة

عمر سلامي
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بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة
ح.م
محمد أبوتريكة

أثارت تصريحات نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

وكان أبو تريكة قد غاب عن الظهور في الاستوديوهات التحليلية بقنوات “بي إن سبورت” القطرية خلال الفترة الماضية، وتحديدا من بداية الحرب على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات أبو تريكة أثناء وجوده في الأستوديو التحليلي لقناة “بي إن سبورت” لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي لعبت السبت.

وقال أبو تريكة: “50 يوما العالم المنافق ساكت صامت، 50 يوما 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوما 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوما عديد من الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون..”.

وتابع: “كشفناكم، غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم اللي بيقول على نفسه حر، حر إيه، دي القضية الوحيدة إلي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما إنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق..”.

وأضاف: “والله العظيم لننصر الحق، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين..”.

وتم تداول مقطع الفيديو، على نطاق واسع، كما قوبلت التصريحات بحفاوة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير، وإشادة بموقف أبو تريكة وحديثه عن فلسطين.

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