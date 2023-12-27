بالفيديو.. أبو تريكة يوجه رسالة قوية لأهالي قطاع غزة

جدّد النجم السابق للمنتخب المصري، محمد أبو تريكة، تضامنه مع أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وقال أبوتريكة خلال الأستوديو التحليلي لإحدى مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة “بين سبورت”: “لم ننس أحدا في غزة، أنتم شرف الأمة وفوق رؤوسنا، جعلتمونا نحلم بالصلاة في المسجد الأقصى”.

ابو تريكه بيقول علي حكام العرب جماعه لا سمح الله ❤️😂pic.twitter.com/XXAtYkqbVP — Omar Safwat abdelhaleem ♠️ (@omarsafwat662) December 26, 2023

وأضاف أبوتريكة: “لم ننس أهل غزة ولا نملك إلا الدعاء.. “جماعة لا سمح الله”، هم من يملكون الأمر ونحن ندعو الله أن ينصركم”.

وتابع النجم المصري السابق: “أمريكا وبريطانيا وألمانيا الجيل كشفهم..انتظروا الأجيال القادمة الملتزمة بقيّمها وعقيدتها الصحيحة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات أبو تريكة، وأشادوا بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.