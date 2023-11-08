بالفيديو.. أجنبيات يتحدثن عن سرّ حمد الغزيين لله رغم ما يعيشونه من جحيم!
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمدونات أجنبيات يتحدثن عن سرّ حمد الغزيين لله بالرغم من الجحيم الذي يعيشونه تحت القصف.
وتحدثت الكثيرات عن سحر كلمة الحمد لله، وتأثيرها عليهن بشكل لا يوصف لدرجة تحريك فضولهن بشأن الإسلام، ومحاولة قراءة القرآن وفهم معانيه التي جعلت لدى أولئك المفجوعين بشتى أنواع المصائب إيمانا راسخا بأن الأمر كله لله.
#شاهد.. سحر كلمة “الحمدلله” التي يقولها أهل #غزة وقوة إيمانهم وصبرهم بعد فقد ذويهم يبهر المجتمع الغربي ويدفع الكثيرين إلى قراءة القرآن واعتناق الإسلام#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/w9KeWVKQck
— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 3, 2023
وأشارت بعضهن إلى أن صمود الغزيين وحمدهم لله وعدم سبهم لليهود جعل الكثيرين في الغرب يهتمون بالإسلام ومنهم من اعتنقه فعلا، لأن صبرهم غير عادي ومن خلفه دين عظيم، حسب تعبيرهن.
شوفوا التربية الإيمانية العظيمة
(يابا قضاء الله وقدره، الحمدلله …)
وهذا سر قوة الغزاوية، الإيمان إذا تمكّن من القلب احتمل مصائب الدهر. pic.twitter.com/rxupTjiSgh
— شريفة المالكـي (@sharifa_malky) November 2, 2023
في ذات السياق، تقول بلوغر أمريكية في أحد المقاطع المنتشرة على نطاق واسع: “مازالوا يحمدون الله.. مازال الفلسطينييون يرددون كلام النبي يعقوب ولكن بطريقة مختلفة، وحينما بحثت وجدت أنهم يقرأون القرآن”.
وأضافت: “هذا الكتاب يرسخ إيمانهم وهم يفعلون كلام الله، هم شعب مؤمن حقا، الأمر الذي دفعني لشراء نسخة من القرآن الذي تفاجأت وأنا أقرؤه أن الغرب كذبوا علينا، وأن الفلسطينيين شعب مؤمن لذلك قررت أن أعتنق الإسلام لأنه دين سلام”.
وقالت أخرى إن الفلسطينيين يفعلون كل ما وصف به النبي أيوب في الإنجيل.
وتنبأت نساء أجنبيات بدخول الكثيرين للإسلام لأن الأحداث الأخيرة التي رافقت عملية طوفان الأقصى نزعت عصابة الأعين عن المجتمعات الغربية وجعلتهم يبصرون بشكل مختلف ويميزون من الخبيث ومن الطيب.
ماذا فعلتي ياغزه ؟؟
افعالك كثيرة لا تحصى ولاتعد ….
١- بعثتي الاسلام من جديد فها هي شعوب العالم تتهافت على القرآن والاسلام ليعرفوا سر صمودكم بقول الحمد لله..
٢- انقسم العالم الى مؤيد ومتآمر
٣- كشفتي عن اخلاق من يدعي من العالم المتحضر قبح اخلاقهم
٤- تحركت اساطيل العالم بين محور… pic.twitter.com/isnhO2o3lp
— د.أيسر Ayser (@aysardm) November 3, 2023
وقال نشطاء إن عملية طوفان الأقصى المباركة غيرت توجه نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الغربيين من الرقص والغناء والتسوق والأكل وأنواع التفاهة إلى تدبر القرآن الكريم ومعرفة سر قوة الإيمان عند المسلمين من سكان غزة.
سحر الحمدلله
عملية طو_فان الأق_صى المباركة غيرت توجه نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الغربيين من الرقص و الغناء و التسوق و الأكل و أنواع التفاهة إلى تدبر القرآن الكريم و معرفة سر قوة الإيمان عند المسلمين و خصوصا سكان غزة.
سبحان الله 🤍 pic.twitter.com/dyHB4xMbY4
— moustapha sidi 🇲🇷 (@SidiElyely802) November 4, 2023