بالفيديو.. أجنبيات يتحدثن عن سرّ حمد الغزيين لله رغم ما يعيشونه من جحيم!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمدونات أجنبيات يتحدثن عن سرّ حمد الغزيين لله بالرغم من الجحيم الذي يعيشونه تحت القصف.

وتحدثت الكثيرات عن سحر كلمة الحمد لله، وتأثيرها عليهن بشكل لا يوصف لدرجة تحريك فضولهن بشأن الإسلام، ومحاولة قراءة القرآن وفهم معانيه التي جعلت لدى أولئك المفجوعين بشتى أنواع المصائب إيمانا راسخا بأن الأمر كله لله.

وأشارت بعضهن إلى أن صمود الغزيين وحمدهم لله وعدم سبهم لليهود جعل الكثيرين في الغرب يهتمون بالإسلام ومنهم من اعتنقه فعلا، لأن صبرهم غير عادي ومن خلفه دين عظيم، حسب تعبيرهن.

في ذات السياق، تقول بلوغر أمريكية في أحد المقاطع المنتشرة على نطاق واسع: “مازالوا يحمدون الله.. مازال الفلسطينييون يرددون كلام النبي يعقوب ولكن بطريقة مختلفة، وحينما بحثت وجدت أنهم يقرأون القرآن”.

وأضافت: “هذا الكتاب يرسخ إيمانهم وهم يفعلون كلام الله، هم شعب مؤمن حقا، الأمر الذي دفعني لشراء نسخة من القرآن الذي تفاجأت وأنا أقرؤه أن الغرب كذبوا علينا، وأن الفلسطينيين شعب مؤمن لذلك قررت أن أعتنق الإسلام لأنه دين سلام”.

وقالت أخرى إن الفلسطينيين يفعلون كل ما وصف به النبي أيوب في الإنجيل.

وتنبأت نساء أجنبيات بدخول الكثيرين للإسلام لأن الأحداث الأخيرة التي رافقت عملية طوفان الأقصى نزعت عصابة الأعين عن المجتمعات الغربية وجعلتهم يبصرون بشكل مختلف ويميزون من الخبيث ومن الطيب.

وقال نشطاء إن عملية طوفان الأقصى المباركة غيرت توجه نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الغربيين من الرقص والغناء والتسوق والأكل وأنواع التفاهة إلى تدبر القرآن الكريم ومعرفة سر قوة الإيمان عند المسلمين من سكان غزة.