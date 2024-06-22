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بالفيديو.. أحلام تثير السخرية بتوقفها عن الغناء لتوجيه نصيحة العمر للفتيات!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. أحلام تثير السخرية بتوقفها عن الغناء لتوجيه نصيحة العمر للفتيات!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي السخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد توقفها عن الغناء خلال إحدى الحفلات لتوجيه نصيحة للفتيات بشأن كيفية التعامل مع الرجال في حال “الزعل”.

وظهرت أحلام في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهي تغني على المسرح قبل أن توضح أنها لا تفعل ما تقوله كلمات الأغنية؛ لأنه عكس شخصيتها، ودعت الفتيات إلى عدم البكاء أو الحزن مهما حدث، والسفر إلى الخارج والتسوق بدلاً من مواصلة محاولة إرضاء الرجال.

وقالت أحلام: “أنا امرأة لا يبل الدمع أبدًا منديلي، وأنصحكن ما في واحدة منكن إذا زعلت يبل الدمع منديلها، لو زعلتوا اركبوا الطيارة، وسافروا واستمعتوا أو اعملوا شوبنغ عيشوا الحياة والله إحنا تعبنا وإحنا نراضي الرجال”.

@filmshousekw

أحلام الشامسي .. حفلة احلام في الكويت بعد ٩ سنين غياب#احلام #احلام_الشامسي #احلام_فنانة_العرب #احلام #الكويت🇰🇼 #360 #تدري_ليش #ناويلك_على_نيه #الملكة_احلام #الملكة_احلام_الشامسي @Ahlam Alshamsi

♬ original sound – FilmsHouse

وعلق نشطاء بالقول إن النصيحة في محلها لو كانت لجميع الفتيات القدرة المادية على السفر وركوب الطائرات والتسوق لكن واقع الكثيرات مؤسف للغاية ولا يملكن إلا النحيب في زوايا غرفهن.

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