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بالفيديو.. أحمد مكي بطل سلسلة “الكبير أوي” يسخر من باكاري غاساما

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. أحمد مكي بطل سلسلة “الكبير أوي” يسخر من باكاري غاساما
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أحمد مكي في "الكبير أوي"

انتقلت موجة الاستياء من الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي تسبّب في إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من التأهل لمونديال قطر، إلى الكوميديا المصرية في رمضان.

فقد سخر الممثل أحمد مكي بطل سلسلة “الكبير أوي” الفكاهية، من الحكم الذي ارتكب أخطاء تسبّبت في خروج الخضر من الدور الفاصل لتصفيات المونديال لصالح منتخب الكاميرون.

وظهر مكي في إحدى حلقات السلسلة، وهو يخاطب ما يفترض أنه حكم في مسابقة تحاكي مسابقة “Squid Game” الكورية الشهيرة بأنّه “الحكم المرتشي باكاري غاساما”.

هذه حقيقة وفاة بكاري غاساما في باريس

وفي 3 أفريل، نفى الإعلامي المصري أحمد شوبير، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول “مقتل الحكم الغامبي على يد مشجّعين جزائريين في العاصمة الفرنسية باريس”.

وحسب هذه المنشورات، فإنّ جريمة قتل غاساما “الوهمية”، كانت ردّا من المشجّعين على “الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها في مواجهة الجزائر أمام الكاميرون”.

ونقل شوبير في تغريدة على تويتر، عن “مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي” لم يذكر هويته. أنّه “لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما على يد مشجّعين في باريس”.

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