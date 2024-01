بالفيديو.. أديبايور يتحدث عن المنتخب الجزائري وحظوظه في “الكان”

أشاد النجم الطوغولي السابق، إيمانويل أديبايور بالمردود المقدم من طرف رفقاء محرز في ودية الطوغو، وأكد أن المنتخب الجزائري قادر على التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وقال أديبايور في تصريحات للتلفزيون الجزائري، بعد حضوره المباراة الودية التي جمعت “الخضر” بمنتخب الطوغو للمحليين: “الجزائر لديها فريق جيد، أتمنى حظا سعيدا لهم في كأس الأمم الإفريقية ولما لا الفوز باللقب”.

وأضاف أديبايور: “الجزائر تلعب بشكل جيد للغاية مع الكرة، بن نبيل طالب كان جيدا، يلعب بشكل بسيط وغالبا ما يتخذ القرارات الصحيحة، ومع محرز وسليماني، أعتقد أن لديكم كل الفرص للفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن عليكم الحذر من منافسة كأس إفريقيا، التي دائما ما تحمل مفاجآت”.

وتابع: “كانت لدي دائما ذكريات جيدة مع الجزائر، لقد لعبت عدة مباريات هناك، وكانت الأمور تسير بشكل جيد داخل وخارج الملعب، أوجه التحية للشعب الجزائري، وأتمنى للمنتخب الجزائري حظا سعيدا في كأس الأمم الإفريقية”.

Emmanuel Adebayor :

« L’Algérie a une très bonne équipe on l’a vu aujourd’hui ( hier ), je souhaite un bon courage pour la CAN et pourquoi ne pas remporter le titre »

« L’Algérie joue très bien avec le ballon, Bentaleb était très bon, il joue simple et prend souvent les bonnes… pic.twitter.com/iZApUfBq4D

