بالفيديو.. أديب إسرائيلي “غير مؤدب” يدعو لإبادة العرب ويؤكد صدق الأنبياء!

وصفهم بأقبح النعوت

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مقطعا مصورا لأديب إسرائيلي يدعو لإبادة العرب ويصفهم بأقذر النعوت، فيما أكد صدق الأنبياء بشأن أقوالهم في يوم القيامة.

يظهر الأديب عزرا ياخين، العضو السابق في عصابة لحي الصهيونية، في الفيديو الذي لاقى هجوما شرسا، وهو يحرض جيش الاحتلال على ارتكاب أبشع المجازر في حق الفلسطينيين، واصفا العرب بالحيوانات!

وقال الأديب “غير المؤدب”، كما وصفه نشطاء: “بالتوفيق والسداد لكم في مسعاكم.. اقطعوا دابرهم قدر ما تستطيعون حتى لا تبقوا لهم ذكرا.. لا ذكر لهم ولا لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أطفالهم.. هؤلاء الحيوانات لا ينبغي أن يعيشوا”.

وأضاف: “في هذه الأيام لن يكون لنا خيار.. سوف نتلقى المزيد من الصواريخ من حزب الله وسوف يهجم علينا العرب جميعا في فلسطين وعندئذ لن يكون هناك خيار”.

وأردف: “من لديه سلاح فليطلق النار عليهم.. إذا كان لديك جار عربي فلا تنتظر ان يأتي إلى بيتك بل ادخل إلى منزله وأطلق النار عليه وسوف نتجه إلى عمل ذلك”.

وتابع: “لقد كنت أكتب لسنوات، كتبت بعض المقالات أن ازيلوا السياج الفاصل اللعين.. هذا السور الذي أقمناه هو خط بارليف رقم 2.. أهجم عليهم قبل أن يطلقوا صواريخهم.. لا تنتظر أن يأتوا وتفعل القبة الحديدية بل أهجم عليهم قبل ذلك”.

وختم الأديب المتورط بمجازر في حق الفلسطينيين عام 1948، خطابه المسموم بالقول إن كل ما تنبأ به الأنبياء عن يوم القيامة يحدث الآن.

وتداول البعض فيديو آخر لياخين، البالغ 95 عاما وهو يحمل السلاح ويردد نفس العبارات السابقة المحرضة على قتل العرب وقطع سلالة الفلسطينيين.

يذكر أن إبادة العرب فكرة صهيونية راسخة، حيث دعت منذ أيام، ريفيتال “تالي” جوتليف، المحامية الإسرائيلية وعضو الكنيست عن حزب الليكود، جيش الاحتلال إلى محو غزة من الخريطة باستخدام صواريخ “يوم القيامة” التي تعتبر أخطر الأسلحة النووية.