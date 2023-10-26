بالفيديو.. أردوغان يدافع بشراسة عن حماس والكيان الصهيوني غاضب

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب الكيان الصهيوني بعد دفاعه عن حركة المقاومة الإسلامية حماس وتأكيده على أنها ليست منظمة إرهابية.

وخرج أردوغان اليوم في تصريحات جديدة بعد هجوم أطراف صهيونية عليه للقول أن ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح.

وأضاف: “كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان؟.. يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين”.

وأكد: “الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا.. كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار؟”.

وأعرب الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه لتصريحات أردوغان التي أكد فيها أن حماس ليست منظمة إرهابية، حيث كتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط على منصة إكس: “إسرائيل ترفض بشدة الكلمات القاسية للرئيس التركي بشأن منظمة حماس الإرهابية”.

وأضاف: “حتى محاولة الرئيس التركي الدفاع عن المنظمة الإرهابية وكلماته التحريضية لن تغير من الفظائع التي شهدها العالم أجمع”.

بينما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، الأربعاء، إن ما فعلته حماس يوم السابع من الشهر الجاري “أسوأ من الإرهاب”.

وقال هاجاري: “سمعت ما قاله أردوغان وحماس أسوأ من كونها منظمة إرهابية، المسؤولون عن المذبحة أرادوا القتل والترويع، ومن واجبنا إظهار ذلك للعالم”.

وكان أردوغان قد قال -في كلمة ألقاها باجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي حركة تحرر ومجموعة مجاهدين تكافح من أجل حماية وتحرير أرضها وشعبها.

وردا على تصريحات أردوغان، اتهم وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار -الرئيس التركي- “بدعم الإرهاب” وقال في حسابه على موقع إكس إنه حان الوقت “لإعادة حساب مسار علاقاتنا مع تركيا”.

وقالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل تدين أردوغان بشدة، وإنها “ترفض باشمئزاز الكلمات القاسية للرئيس التركي. حماس منظمة إرهابية بغيضة أسوأ من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)” ولكنها لم تنسب تلك التصريحات إلى جهة بإسرائيل.

تصريحات الرئيس التركي لم تثر ساسة إسرائيل فقط فقد كان أول من انتقدها ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا واصفا تصريحات أردوغان بأنها “خطيرة ومثيرة للاشمئزاز”.

وجاءت تصريحات أردوغان بينما واصل الاحتلال غاراته المكثفة على قطاع غزة لليوم العشرين على التوالي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 6500 مواطن، بينهم 2704 أطفال، في ظل حصار خانق يمنع دخول الوقود والغذاء والمياه للقطاع.