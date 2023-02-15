بالفيديو.. أردوغان يرفع الآذان في أذن طفلة ناجية من الزلزال ويطلق عليها هذا الاسم

رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأذان في أذن طفلة نجت رفقة والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، وأطلق عليها اسم “عائشة بتول”.

وأظهر مقطع فيديو الذي تم تداوله، الرئيس أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان في أذنهاخلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، وفق وكالة الأناضول.

ورافق أردوغان في زيارته للناجين من الزلزال، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف الجميل لأردوغان، وتوقعوا أن تصبح الطفلة عائشة بتول “أسعد مخلوقة” عندما تكبر لأنها حظيت برفع الاذان والتسمية من قبل الرئيس التركي المعروف بمواقفه الشجاعة والمؤثرة.

وأفاد الرئيس التركي في رسالة مصورة وجهها للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في الامارات العربية، أن نحو 81 ألفا أصيبوا في الزلزال، وغادر أغلبهم المستشفيات بعد ان تلقوا العلاج.

وتوقع أطباء في الصحة النفسية أن تصاب فئات كثيرة الناجين من الزلزال لاكتئاب ما بعد الصدمة لهول ما شاهدوه أثناء تهاوي المباني وموت أهاليهم أمام أعينهم.