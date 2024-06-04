بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”
زار أساطير الكرة الإيطالية معسكر منتخب “الأتزوري” الذي يحضر للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا.
وتنقل إلى معسكر المنتخب الإيطالي، النجوم الذين حملوا الرقم 10 ، على غرار أليساندرو ديل بييرو، وفرانشيسكو توتي، وروبيرتو باجو، وجاني ريفيرا، و جان كارلو أنتونيوني.
وقام النجوم السابقون للأتزوري بالكشف عن القميص التدريبي الجديد للمنتخب وهو القميص الذي كتب عليه “نحن جميعا الرقم عشرة”.
زيارة خاصة من أساطير الرقم 🔟 لمعسكر #الآتزوري 🇮🇹 بالأمس 🤩#يورو_2024 pic.twitter.com/okWVdpUekY
— المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) June 4, 2024
وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية ليورو 2024، رفقة ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا، وتستهل حملة الدفاع عن لقبها يوم 15 جوان الجاري بمواجهة ألبانيا.
🔔📷#لقطة_اليوم | زار أساطير الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، و فرانشيسكو توتي، وروبيرتو باجو، وجاني ريفيرا، و جان كارلو أنتون يوني المنتخب الإيطالي في معسكرهم التدريبي للكشف عن القميص التدريبي الجديد للآدزوري ، القميص كتب عليه ” نحن جميعاً الرقم عشرة” pic.twitter.com/Amicsd6jI6
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 3, 2024