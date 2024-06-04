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رياضة

بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”

عمر سلامي
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بالفيديو.. أساطير الكرة الإيطالية يزورون معسكر “الأتزوري”
ح.م
المنتخب الإيطالي

زار أساطير الكرة الإيطالية معسكر منتخب “الأتزوري” الذي يحضر للمشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا.

وتنقل إلى معسكر المنتخب الإيطالي، النجوم الذين حملوا الرقم 10 ، على غرار أليساندرو ديل بييرو، وفرانشيسكو توتي، وروبيرتو باجو، وجاني ريفيرا، و جان كارلو أنتونيوني.

وقام النجوم السابقون للأتزوري بالكشف عن القميص التدريبي الجديد للمنتخب وهو القميص الذي كتب عليه “نحن جميعا الرقم عشرة”.

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية ليورو 2024، رفقة ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا، وتستهل حملة الدفاع عن لقبها يوم 15 جوان الجاري بمواجهة ألبانيا.

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