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جواهر

بالفيديو.. أستاذة تكشف المستور داخل المؤسسات التربوية وتدعو الأولياء للتدخل

جواهر الشروق
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بالفيديو.. أستاذة تكشف المستور داخل المؤسسات التربوية وتدعو الأولياء للتدخل

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأستاذة جزائرية، كشفت من خلاله المستور بشأن ما يحدث داخل المؤسسات التربوية من تجاوزات، ودعت أولياء الأمور للتدخل من أجل إنقاذ أبنائهم قبل أن يضيع مستقبلهم.

وقالت الأستاذة إن ما تراه الأعين من تبرج التلميذات وماكياجهن الصارخ، وأيضا الهندام غير اللائق بالنسبة للذكور أصبح أمرا مزعجا للغاية في المؤسسات التربوية، لافتة إلى أن الأستاذ لا يستطيع وحده أن يعلم ويربي، إن كان ولي الأمر لا يستطيع التحكم في تصرفات ابنه.

وأوضحت أن توجيه التلميذ مهمة تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التربوية لأن الأستاذ لا يستطيع أن يفعل كل شيء وحده وكذلك المدير أو الحارس.. إلخ.

وأضافت أن الماكياج الصارخ يصلح للأعراس وليس للمدارس، حيث نصحت الأمهات بتفتيش أغراض بناتهن يوميا حتى لا يستغفلنهن، وهو ما وافقت عليه الكثير من المعلقات بالقول إنه لا بد من وقفة صارمة مع هذا الجيل الذي بات لا يحترم أحدا.

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