بالفيديو.. أستاذة جزائرية تتوج بلقب “معلم عالمي”

توجت الأستاذة الجزائرية خيرة زحوط بلقب “المعلم العالمي” لسنة 2021، وهي المسابقة التي دأبت الهند على تنظيمها كل سنة.

وجاء هذا التتويج، الذي نالته زحوط، الأستاذة بمتوسطة الشهيد خضري مختار بالجلفة، في إطار اختيار 100 معلم عالمي يمتلكون مهارات متعددة في التدريس.

وركزت هذه المسابقة الرمزية، التي شارك فيها 21 ألف متسابق يمثلون 110 دول، على ثلاث فروع أساسية، وهي الاعتماد على معايير دولية، وتطبيق التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، واستخدام مهارات القرن الواحد والعشرين في التدريس.

وللمرة الثانية على التوالي، تشارك خيرة في هذه المسابقة التي لم تتوج بها سنة 2020، لكنها لم تستسلم، بل رفعت التحدي في السنة الموالية ومثّلت الجزائر أحسن تمثيل، ما جعلها تحصل على التقييم العالمي الذي يشير إلى وجود جودة تعليم في الجزائر.

وقد تناول بحث المشاركة الجزائرية، كيفية تعزيز ذهنية النمو لدى التلميذ باستعمال التكنولوجيا، ودور التمكين الرقمي للأستاذ لتحقيق التفوق الدراسي، خاصة في وجود تلاميذ يتمتعون بالإبداع الذي يحتاج إلى تشجيع، وتلاميذ ينتظرون الدعم والتحفيز لينطلقوا نحو النجاح.

ولفتت الأستاذة خيرة في حديثها لقناة ” الشروق نيوز” إلى أن التكوين الرقمي للأستاذ من شأنه أن يخلق دافعا للتلميذ الذي ينظر لأستاذه على أنه القدوة من حيث اهتمامه بصنع محتوى رقمي جيد، أما إذا كان الأستاذ يعتمد على الطريقة الكلاسيكية في التعليم، فنصحت الأستاذة بضرورة أن يتم تنويع المحتوى الدراسي، من ورقي وكتابي وسمعي بصري.

وشرحت الأستاذة خيرة، التي تبوأت مرتبة ضمن 100 معلم عالمي، المقاييس التي تُشترط في المسابقة، وهي تميّز المشروع المقدم، بحيث يكون لديه تأثير على المجتمع والتلميذ، إذ يجعله يستخدم التكنولوجيا بطريقة حسنة ويتعامل مع الانترنت بطريقة آمنة دون أن يتأثر بثقافة الأخريين.

المشاركة في هذه المسابقة الدولية والتتويج بلقب ” معلم عالمي”، حفّز الأستاذة زحوط على إنشاء ناديا داخل المتوسطة التي تدرّس بها لتطوير مهارات التلاميذ، وتحريك روح الإبداع فيهم في مختلف المجالات، حيث بات فوج الفراشات، وفوج النمور، يحققان انجازات متميزة من خلال البرامج التعليمية.