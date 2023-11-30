بالفيديو.. أسيرة إسرائيلية توجه التحية العسكرية لمقاتلي القسام لحظة الإفراج عنها

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية وهي توجه التحية العسكرية لمقاتلي القسام لحظة الإفراج عنها.

وأوضحت المشاهد التي بثتها قنوات إخبارية نقلا عن الإعلام العسكري، مقاتلين من كتائب القسام وسرايا القدس يُسلمون للصليب الأحمر الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين.

وظهرت الأسيرة الإسرائيلية في المقطع وهى تودع مقاتلي القسام وتؤدي لهم التحية العسكرية من داخل سيارة الصليب الأحمر، ما أثار تفاعلا واسعا.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وشهدت عمليات تبادل الأسرى تداول مقاطع رائعة لرهائن يودعون مقاومي القسام بطريقة لبقة تعكس الوجه الجميل للمقاومة الفلسطينية التي تطبق تعاليم الإسلام في التعامل مع الأسرى.

وقال نشطاء إن حماس أعطت العالم درسا في الإنسانية وأخلاقيات التعامل مع الأسرى، بعيدا عن الشعارات، لافتين أن السلام والتحية العسكرية والمصافحة والابتسامة، كلها دلائل على حسن الضيافة.

ويوم الجمعة الماضي أثار مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام في إطار أول عمليات صفقة تبادل الأسرى، بين حماس وجيش الاحتلال، جدلاً واسعاً بعد أن أظهر إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.

كما حظي مقطع إطلاق سراح شارون أفيغدوري، 52 عاما، وابنتها، نعوم، 12 عاما بتداول واسع عبر الشبكات كونهما عكستا الوجه النبيل للمقاومة الفلسطينية التي حرصت على معاملة الأسرى وفق تعاليم الدين الحنيف.

وكانت أسيرة إسرائيلية قد هزت شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة وداعها لمقاوم كتائب القسام المرافق لها في ثاني عمليات تسليم الأسرى التي تمت، مساء السبت.

وتصدر وسم “باي مايا” منصة إكس، حيث تضاربت الآراء والمواقف بشأن تلك اللقطة، فمنهم من ارتأى أنها كانت عفوية بسبب حسن معاملة المقاومة للأسرى ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك وراح يتحدث عن قصة حب في زمن الحرب!!!

في ذات السياق كتبت إحدى أسيرات الاحتلال الإسرائيلي لدى “كتائب القسام”، رسالة وداع إلى عناصر المقاومة الذين رافقوها طوال فترة الاحتجاز، وأعربت فيها عن شكرها لهم وأثنت على حسن معاملتهم لها ولابنتها.