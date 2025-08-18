-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. أشبال بوقرة ينهون تحضيراتهم لمواجهة النيجر

عمر سلامي
  • 192
  • 0
بالفيديو.. أشبال بوقرة ينهون تحضيراتهم لمواجهة النيجر
ح.م
لاعبو المنتخب المحلي خلال الحصة التدريبية الأخيرة

اختتم المنتخب الوطني للمحليين، أمسية الأحد، تحضيراته استعدادا لمواجهة النيجر، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة “شان 2024″،

ويواجه أشبال المدرب بوقرة، منتخب النيجر، أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة، بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وجرت هذه الحصة الأخيرة بملعب ساكو بوليس، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز المدرب مجيد بوقرة على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام النيجر، المقصى من الدورة.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي اللقاءات ببني مسوس

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي اللقاءات ببني مسوس

شعيبي يبدأ الموسم الجديد بِتأهّل

شعيبي يبدأ الموسم الجديد بِتأهّل

مواجهة منتخب تحدّ صعب وغادرنا البطولة بدروس مهمة

مواجهة منتخب تحدّ صعب وغادرنا البطولة بدروس مهمة

شبيبة القبائل تعرض على الترجّي مقايضة بوعالية ببلايلي

شبيبة القبائل تعرض على الترجّي مقايضة بوعالية ببلايلي

مدرب نيس يُوضّح مصير بوداوي

مدرب نيس يُوضّح مصير بوداوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد