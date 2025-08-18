بالفيديو.. أشبال بوقرة ينهون تحضيراتهم لمواجهة النيجر

اختتم المنتخب الوطني للمحليين، أمسية الأحد، تحضيراته استعدادا لمواجهة النيجر، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة “شان 2024″،

ويواجه أشبال المدرب بوقرة، منتخب النيجر، أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة، بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وجرت هذه الحصة الأخيرة بملعب ساكو بوليس، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز المدرب مجيد بوقرة على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام النيجر، المقصى من الدورة.