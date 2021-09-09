-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
معارضو بعجي يقتحمون مقر حزب الأفالان ويعلنون شغور منصبه (صور)
جواهر

بالفيديو.. أطباء وممرضون يغنون لحامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية

جواهر الشروق
  • 340
  • 1
بالفيديو.. أطباء وممرضون يغنون لحامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأطباء وممرضن مصريين يغنون لامرأة حامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية.

وتظهر المريضة في الفيديو وهي في حالة من التوتر والقلق قبل أن يتمكن الفريق الطبي المشرف على عملية ولادتها من خلق جو من البهجة جعلها تسترخي تخضع لعملية التخدير.

وأثنى الكثيرون على تصرف الأطباء الإنساني وعلقوا بالقول أن “الطبيب الحنون رزق”، كما دعوا لضرورة الاقتداء بهم في كل الدول التي تفتقد للرقي في معاملة الحوامل. 

مقالات ذات صلة
هذه الأطعمة والمشروبات مفيدة جدا للجهاز الهضمي 

هذه الأطعمة والمشروبات مفيدة جدا للجهاز الهضمي 

صينية لم تنم لأزيد من 40 عاما.. هذا ما قاله العلماء بشأن حالتها!

صينية لم تنم لأزيد من 40 عاما.. هذا ما قاله العلماء بشأن حالتها!

ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيا لهذا السبب! 

ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيا لهذا السبب! 

صغيرات يعشن تجربة الزواج والطلاق!

صغيرات يعشن تجربة الزواج والطلاق!

بسبب تأثير الحسد على حياتها.. فنانة سورية تطلب من متابعيها قول “ما شاء الله” عند رؤيتها!

بسبب تأثير الحسد على حياتها.. فنانة سورية تطلب من متابعيها قول “ما شاء الله” عند رؤيتها!

7 خطوات للتعامل مع المواقف المحرجة

7 خطوات للتعامل مع المواقف المحرجة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • القصص القرآني

    كتاب الله هو اجمل مشهد ممكن رؤيته

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد