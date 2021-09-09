بالفيديو.. أطباء وممرضون يغنون لحامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأطباء وممرضن مصريين يغنون لامرأة حامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية.

وتظهر المريضة في الفيديو وهي في حالة من التوتر والقلق قبل أن يتمكن الفريق الطبي المشرف على عملية ولادتها من خلق جو من البهجة جعلها تسترخي تخضع لعملية التخدير.

وأثنى الكثيرون على تصرف الأطباء الإنساني وعلقوا بالقول أن “الطبيب الحنون رزق”، كما دعوا لضرورة الاقتداء بهم في كل الدول التي تفتقد للرقي في معاملة الحوامل.