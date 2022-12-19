بالفيديو.. أعمال شغب واشتباكات في مدن فرنسية بعد خسارة كأس العالم

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ومدن أخرى، أمسية الأحد، مواجهات بين الجماهير والشرطة، في أعقاب خسارة منتخب الديوك، في المباراة النهائية من كأس العالم قطر، أمام المنتخب الأرجنتيني.

وحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن شارع الشانزليزيه، المكان التقليدي للاحتفال بانتصارات “الديوك”، شهد بعد المباراة النهائية لمونديال قطر، مواجهات بين الجماهير والشرطة، التي استهدفت بالألعاب النارية.

كما اندلعت أحداث شغب في وسط مدينة ليون، وأكدت ذات الصحيفة نقلا، عن صحف محلية، أنه بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق صافرة نهاية المباراة، وقعت أعمال شغب، دفعت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وحسب صحيفة “Le Progrès” ، فقد أُضرمت النيران في صناديق القمامة، في الميدان المركزي بمدينة ليون، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الجماهير.

وشهدت بعض شوارع غرونوبل، أعمال شغب، ووفق صحيفة Le Dauphiné Libéré، فقد أضرمت النيران في صناديق القمامة، واستهدفت الألعاب النارية الشرطة، التي جاءت للتدخل في حال اندلاع أعمال شغب.

وفي إحدى شوارع نيس، تجمع حوالي 300 شخص، اشتبكوا مع الشرطة،التي استعملت الغاز المسيل للدموع. كما قام رجال الإطفاء إلى بإخماد النيران المشتعلة في صناديق القمامة.

من جهتها، شهدت مدينة بوردو، أعمل شغب، بعد هزيمة فرنسا في النهائي، حيث أضرمت مجموعات صغيرة النار في صناديق القمامة وهاجت الشرطة بالمقذوفات النارية، في ساحة “Place de la Victoire” .

واعتقلت الشرطة في بوردو سبعة أشخاص بتهمة “العنف ضد شخص مسؤول عن سلطة عامة” أو “حظر حمل أسلحة” أو “حيازة ألعاب نارية” ، حسبما ذكرت صحيفة محلية.