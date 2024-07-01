بالفيديو.. أغنية فرنسية عنصرية تتوعد بطرد العرب تجتاح الشبكات وتفجر الغضب!

فجّرت أغنية عنصرية غضبا واسعا في أوساط المهاجرين العرب بفرنسا، بسبب كلماتها التي توعدت بطردهم في أسرع وقت ممكن، تلميحا لصعود اليمين المتطرف للحكم وتنفيذ برنامجه الرامي لإعادة كل جالية لبلادها.

وتحتوي الأغنية الجديدة التي تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي على كلمات تحريضية ضد المهاجرين والجالية العربية في البلاد، مثل “ستغادر وبأسرع طريقة ممكنة، ستعود إلى بلدك مع فاطمة الخاصة بك، لا مزيد من التضامن الاجتماعي”.

“ستعود إلى بلدك لتلبس جلبابك وتصلي كامل اليوم”.. أغنية #فرنسية عنصرية تتوعد بطرد العرب وتحصد ملايين المشاهدات.. pic.twitter.com/wReo7UVbi7 — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) June 30, 2024

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فقد لفتت الأغنية انتباه أنصار اليمين المتطرف في فرنسا، فلاقَت رواجًا كبيرًا بينهم حتى وصلت إلى أبرز شخصيات هذا التيار، حيث قامت ميلا، وهي ناشطة يمينية متطرفة بارزة، بنشر الأغنية على حساباتها، بينما قام إريك زمور، رئيس حزب “استعادة فرنسا”، بنشرها على حسابه وهو يرقص على إيقاعها.

« Je partira pas » 🎶 pic.twitter.com/rl1lwotb0j — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 26, 2024

وعلق نشطاء على الحادثة، معتبرين أنها تُظهر مستوى الانحدار الذي وصل إليه اليمين المتطرف، حيث بات يتباهى بعنصريته بشكل سافر دون أي خجل أو رادع.

وفي هذا السياق، كتبت الناشطة إيلا كيليان على حسابها الرسمي “العنصريون يصولون ويجولون دون رادع، مذهل، لم يعد لديهم أي حدود، ولا أي كرامة”.

أما الصحفي البارز كلود أسكلوفيتش، فكتب على حسابه على تويتر، متحدثًا عن زميله إريك زمور: “منذ ربع قرن، كنت أتناول الغداء أحيانًا مع هذا الزميل، صحفيين سياسيين. كانت آراؤه حول النساء والأجانب من قبيل الفلكلور، لكن الآن… ما زلت حائرا من استمتاعه بهذا الحقارة”.

Il y a un quart de siècle, je déjeunais parfois avec ce confrère, deux journalistes en politique. Ses opinions sur les femmes et les étrangers étaient du folklore, mais désormais… Qu’il jouisse ainsi de son ignominie me rend encore perplexe. https://t.co/ieule9twaL — claude askolovitch (@askolovitchC) June 28, 2024

و أعاد رفاييل غرابلي، رئيس التحرير المساعد لقناة بي إف إم، التأكيد على خطورة هذه الأغنية، حيث كتب على حسابه: “للتذكير، كلمات هذه الأغنية عنصرية صريحة للغاية”.