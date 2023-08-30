بالفيديو.. أغنية مسيئة للمرأة تثير ضجة والمطرب يعتذر!

اعتذر فنان مصري شهير عن أغنية مسيئة للمرأة، كان قد قدمها بالتعاون مع مواطنه مطرب المهرجانات حمو بيكا وأثارت ضجة واسعة عبر الشبكات.

وكان عمر كمال وحمو بيكا أحدثا جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غيرا كلمات أغنية أنت معلمة، إلى أنت معفنة وهو ما رآه الغاضبون غير لائق وفيه إهانة كبيرة للمرأة.

وقال كمال في مقابلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم: “أتعهد بأن سلوكي سيتغير كثيرًا في الفترة المقبلة، خاصة بعد الحفل الذي أحييته في كندا وحفلي في مهرجان العلمين يوم الخميس”.

وأضاف: “الموضوع مش أغنية، هو كان مقطع على سبيل الهزار، وأنا بعتذر عن أي تصرف صدر منى، خاصة بعد ما شاهدته من نجاح في رحلة كندا”.

وقال نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على فيسبوك: “إنه استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين تقرر تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً”. حسب القاهرة 24.

وصدم بيكا جمهوره على إنستغرام، بفيديو جديد ظهر فيه رفقة كمال وهما يستبدلان كلمات مهرجان إنتي معلمة، إلى «إنتي معفنة» معلقين عليها: «النهايات أخلاق» ما أثار سخرية وغضبا واسعين.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par محمد محمود مصطفى (@hamo_beka_official)

وأحيا «كمال» حفلين في كندا، الجمعة والسبت 26 الماضيين، قبل عودته للقاهرة لمثوله للتحقيق أمام الشؤون القانونية في نقابة المهن الموسيقية، بسبب أزمة تعديل كلمات أغنية «أنت معلمة».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحال فيها الفنان عمر كمال للتحقيق، إذتم توقيفه في فيفري 2022 بسبب أغنية “بنت الجيران” باعتبار كلماتها “غير لائقة”.