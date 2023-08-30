بالفيديو.. أغنية مسيئة للمرأة تثير ضجة والمطرب يعتذر!
اعتذر فنان مصري شهير عن أغنية مسيئة للمرأة، كان قد قدمها بالتعاون مع مواطنه مطرب المهرجانات حمو بيكا وأثارت ضجة واسعة عبر الشبكات.
وكان عمر كمال وحمو بيكا أحدثا جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غيرا كلمات أغنية أنت معلمة، إلى أنت معفنة وهو ما رآه الغاضبون غير لائق وفيه إهانة كبيرة للمرأة.
بعد أهواك وبتلوموني ليه وكامل الأوصاف وعلى حسب وداد قلبي ومداح القمر ورسالة من تحت الماء واحلف بسماها وبترابها والقائمة تطول جاءتنا مؤخرا ” إنت معفنة “
الله يرحم حليم 😔#بس_حبيت_اقول #الفن_والفنانين #مصر_بعيون_عشاقها #مصر pic.twitter.com/KVBuv9IVyr
— Al Najdawi Issam 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@issam_najdawi) August 27, 2023
وقال كمال في مقابلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم: “أتعهد بأن سلوكي سيتغير كثيرًا في الفترة المقبلة، خاصة بعد الحفل الذي أحييته في كندا وحفلي في مهرجان العلمين يوم الخميس”.
في مداخلة مع ببرنامج “حضرة المواطن”، قدم الفنان عمر كمال اعتذارا على الهواء، عن قيامه بتغيير كلمات أغنية “إنت معلمة”، التي قدمها مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إلى “إنت معفنة”، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.#عمر_كمال #فن pic.twitter.com/uXbXWpEFeL
— تطبيق زاجل (@AppZagel) August 29, 2023
وأضاف: “الموضوع مش أغنية، هو كان مقطع على سبيل الهزار، وأنا بعتذر عن أي تصرف صدر منى، خاصة بعد ما شاهدته من نجاح في رحلة كندا”.
وقال نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على فيسبوك: “إنه استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين تقرر تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً”. حسب القاهرة 24.
وصدم بيكا جمهوره على إنستغرام، بفيديو جديد ظهر فيه رفقة كمال وهما يستبدلان كلمات مهرجان إنتي معلمة، إلى «إنتي معفنة» معلقين عليها: «النهايات أخلاق» ما أثار سخرية وغضبا واسعين.
Voir cette publication sur Instagram
وأحيا «كمال» حفلين في كندا، الجمعة والسبت 26 الماضيين، قبل عودته للقاهرة لمثوله للتحقيق أمام الشؤون القانونية في نقابة المهن الموسيقية، بسبب أزمة تعديل كلمات أغنية «أنت معلمة».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحال فيها الفنان عمر كمال للتحقيق، إذتم توقيفه في فيفري 2022 بسبب أغنية “بنت الجيران” باعتبار كلماتها “غير لائقة”.