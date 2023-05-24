بالفيديو.. أمريكية تستعيد خاتما ثمينا أضاعته قبل 13 عاما في المرحاض!

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “واشنطن بوست” فرحة سيدة أمريكية وهي تستعيد خاتمها الثمين الذي أضاعته قبل 13 عاما في المرحاض.

وبحسب “واشنطن بوست” فإن ماري ستراند فقدت خاتهما الذي يحمل بالنسبة لها قيمة معنوية كبيرة، خلال تنظيفها مرحاض منزلها في مدينة روجرز بولاية مينيسوتا، ولم يستطيع زوجها العثور عليه رغم مسارعته لتفكيك المرحاض.

واضطر الزوجان إلى الاستعانة بخدمات شركة متخصصة، بحثت بواسطة أجهزة وكاميرا على مسافة 200 قدم داخل المجاري، لكن دون جدوى.

وذكرت الصحيفة أن زوج الأمريكية ديفيد أهداها الخاتم الذهبي المرصع بالألماس في الذكرى الثالثة والثلاثين لزواجهما، وقد تمكن عمال الصرف الصحي قبل أسابيع قليلة من إيجاده أثناء قيامهم بأعمال صيانة في أحد أحياء المدينة، ونشروا إعلانات عبر شبكات التواصل للبحث عن صاحبته.

وقال جون تيرني، أحد عمال الصرف الصحي الثلاثة الذين عثروا على الخاتم، في تصريحات إعلامية، إن قصة الخاتم كانت لغزا كاملا بما في ذلك المدة التي قضاها داخل مجاري المدينة.

وتابع: “كان من الممكن أن يكون هذا الخاتم قد فقد منذ عقود، أو حتى مؤخرا قبل أسبوعين”.

وعرفت ماري بالمنشور الذي يخص الخاتم عن طريق ابنتها التي أخبرتها بوجود إعلان عن خاتم مفقود، حيث اتصلت بالمسؤولين الذين طلبوا دلائل تشير إلى ملكيتها له.

وبعدما أرسلت لهم صورة، جرى عرضها على اثنين من خبراء المجوهرات اللذين أكدا تطابقها مع الخاتم.

والأربعاء الماضي، ذهبت ماري مع زوجها البالغ من العمر 75 عاما، إلى مجلس المدينة لاستلام الخاتم المفقود، حيث تم توثيق تلك اللحظات بفيديو بث لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.