بالفيديو.. أمن أدرار يحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار، الأسبوع الماضي، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت بصدد تهريب كمية من المؤثرات العقلية، مستغلة مسكنا خاصا لتخزينها.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح فقد مكن استغلال المعلومات من التعرف على هوية أحد عناصر الشبكة الإجرامية، ليتم توقيفه بأحد أحياء المدينة وتحديد مكان المسكن المستغل لإخفاء المؤثرات العقلية.

وأسفرت عملية التفتيش الصادرة عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار، بالعثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ 10395 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وأكدت فرقة البحث أن التحريات في القضية متواصلة لتوقيف مشتبه فيه آخر من عناصر الشبكة الإجرامية، بعد أن تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هويته.

وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، عن قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين ونقل المؤثرات العقلية.