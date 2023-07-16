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بالفيديو.. أميرة ويلز تواسي أنس جابر بعد ضياع حلم ويمبلدون

جواهر الشروق
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بالفيديو.. أميرة ويلز تواسي أنس جابر بعد ضياع حلم ويمبلدون
وكالات
أميرة ويلز كيت ميدلتون تواسي اللاعبة التونسية أنس جاتبر

تداول ناشطون عبر الشبكات مقطع فيديو يظهر حرص أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على مواساة نجمة التنس أنس جابر، بعد ضياع حلم ويمبلدون.

وخسرت التونسية أنس جابر أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4، لتصبح الأخيرة أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

ودخلت جابر في نوبة بكاء، بعدما انهمرت دموعها، نتيجة الحسرة الكبرى لضياع حلمها بإحراز أول لقب في بطولات “غراند سلام” خلال مسيرتها الاحترافية، لتعترف بذلك، بقولها: “إنها الخسارة الأصعب لي”.

وظهرت أميرة ويلز في المشهد الذي وثقته عدسات الكاميرات وهي تربت على ذراع جابر خلال حديثها معها، في محاولة لمواساتها، فيما عكست لغة جسدها تعاطفا كبيرة مع نجمة التنس التونسية.

وفي أول تعليق عقب المباراة، قالت جابر وهي تمسح دموعها: “أريد أن أهنئ ماريكتا وفريقها على هذه البطولة الرابعة، وأنت لاعبة رائعة ومررت بلحظات صعبة، وأنا سعيدة من أجلك، وأظن أن هذا اليوم سيكون صعباً بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم، وسأعود بقوة”.

وأضافت: “لقد كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، وتمنيت أن أنهيها بشكل جيد، ويوماً ما مع فريقي سننجح بذلك، وأشكر الجميع على تشجيعه لي منذ اليوم الأول لي في ويمبلدون، وكانت رحلة صعبة، لكن هذه هي رياضة التنس، وأعدكم بالعودة مرة أخرى بقوة”.

ودخلت اللاعبة التونسية المباراة وهي تأمل في منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وأن تكون أول لاعبة إفريقية تفوز بلقب كبير، لكن الحظ لم يحالفها.

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