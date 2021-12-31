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بالفيديو.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كاملة لهذا السبب

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كاملة لهذا السبب

أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق، وطلب شراء السلع المعروضة، متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون “أكشاك”؟

ولقي موقف الأمير حسام، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.

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