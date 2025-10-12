-- -- -- / -- -- --
رياضة

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

عمر سلامي
ح.م
مبولحي وسليماني

اختار الدولي الجزائري أمير سعيود، أفضل خماسي في مناصب مختلفة، في تاريخ المنتخب الوطني.

واعتبر سعيود أن الحارس رايس وهاب مبولحي أفضل حاري في تاريخ “الخضر”، وشعبان مرزقان أفضل مدافع.

واختار سعيود لخضر بلومي كأفضل لاعب وسط ميدان في تاريخ المنتخب، ورياض محرز أفضل جناح، وإسلام سليماني أفضل مهاجم.

ويتواجد لاعب الحزم السعودي أمير سعيود حاليا في تربص المنتخب المحلي، الذي يحضر لكأس العرب 2025 .

وتألق سعيود في الودية الأولى للمنتخب المحلي أمام منتخب فلسطين، التي لعبت سهرة الخميس، وانتهت لصالح أشبال بوقرة بثلاثية نظيفة.

