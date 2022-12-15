بالفيديو.. أم التوائم التسعة تعود إلى مالي برفقتهم

عادت إلى مالي أم التوائم التسعة، التي أنجبت 5 بنات و4 صبيان في المغرب في ماي 2021، وبقيت هناك تحت الرقابة الطبية.

ونشرت وكالة فرانس برس فيديو لها وهي تصل، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 إلى موطنها، وعلامات الفرح والسرور بادية على وجهها.

وأشارت ديميناتو سانغاريه، وزيرة الصحة في بيان أن “الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمد لله”.

وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على فيسبوك، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين.

وكانت حليمة سيسيه البالغة 25 عاما والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع ماي من العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.

وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعاً في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم. وأضافت سانغاريه “إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي”.