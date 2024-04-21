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رياضة

بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي

عمر سلامي
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بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي
أرشيف
أنصار اتحاد العاصمة

صنع أنصار اتحاد العاصمة أجواء رائعة في “سوسطارة”، عشية مواجهة نادي نهضة بركان المغربي، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.
وتفنن أنصار “الاتحاد” في التعبير عن مساندتهم ووقوفهم مع فريقهم، قبل مباراة نصف النهائي من خلال الأهازيج الممجدة للنادي، في صور أعادت إلى الأذهان احتفالات التتويج في الموسم الماضي.

ونشرت صفحة “سبور تيم” مقطع فيديو يبيّن جانبا من احتفالات اتحاد جماهير اتحاد العاصمة عشية المباراة.

ويضع أنصار الاتحاد ثقة كبيرة في فريقهم، من أجل تحقيق نتيجة مريحة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، من أجل إحباط أي مناورات أخرى، ومحاولات للكولسة في مباراة الإياب بالمغرب.

ويواجه اتحاد العاصمة، نهضة بركان أمسية الأحد، بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الثامنة.

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