بالفيديو.. أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في العراق

اقتحم مناصرون للزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر، القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، ساعات بعد إعلان الصدر عن اعتزال العمل السياسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن الرئاسة العراقية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما تظهره مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الإثنين، اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي، كما أمر بإغلاق المؤسسات التابعة له باستثناء دور العبادة.