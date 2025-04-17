بالفيديو.. أول تعليق لابنة أصالة نصري بعد إغلاق عيادتها في مصر

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، اعتبره متابعوها ردا غير مباشر على أزمة غلق عيادتها بمصر.

وشاركت شام،متابعيها عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو تغني فيه أغنية والدتها “ولا تصدق” التي تقول كلماتها: “يقولوا ما يقولوه عني وطبعا غيرانين مني”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)

كما أعادت نشر توضيح من مركز “Dao derma”، جاء فيه: “نظرا لما أثير عن بعض اللغط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن ما يجري هو مجرد اشتراطات من إدارة العلاج الحرّ في وزارة الصحة المصرية وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الشروط”.

وأضاف البيان: “فور الانتهاء من تنفيذ هذه الاشتراطات، سوف يعاود المركز نشاطه بالشكل الأمثل”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الصحة المصرية بأن العيادة ستتمكن من استئناف عملها فور الانتهاء من تصحيح المخالفات.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الإجراءات تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، من دون التطرق إلى أي مخالفات جنائية أو قانونية تتعلق بالممارسات الطبية.

واشتهرت شام الذهبي بحضورها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم نصائح عن التجميل وضرورة العناية بصحة الجلد والبشرة، مع توجيه تحذيرات حول أهمية التأكد من مصادر مستحضرات التجميل التي تستخدمها العيادات والمراكز منعاً لحدوث كوارث.

ووسط ذلك فوجئ المتابعون بلجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الصحة المصرية، ومباحث التموين، وهيئة الدواء، تنفذ حملة تفتيش مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية في منطقة القاهرة الجديدة، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والطبية المعتمدة.

وخلال هذه الحملة، تم رصد مخالفات داخل عيادة تابعة لشام الذهبي، حيث تبين عدم وجود ترخيص باستخدام جهاز الليزر لعلاج الامراض الجلدية، إلى جانب عدم توفر شروط مكافحة العدوى.

كما وجدت مجموعات من الأدوية ومستحضرات التجميل التي ليس لها ترخيص بالاستخدام.

وقررت السلطات تشميع وغلق العيادة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.