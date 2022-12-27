بالفيديو.. أول تعليق لمدرب النصر السعودي على استقدام رونالدو

تعامل مدرب النصر السعودي، رودي غارسيا، مع سؤال حول استقدام رونالدو إلى النادي، بنوع من المزاح، قبل أن يؤكد بأن سوق الانتقالات يبدأ في الفاتح من جانفي”.

وخلال الندوة الصحفية، التي تلت مباراة النصر أمام الهلال لم يفوت الصحفيون الفرصة لسؤال المدرب عن صفقة كريستيانو رونالدو.

وجاء رد المدرب الفرنسي: “ذهبت إلى الدوحة وحاولت جلب ميسي من هناك للنصر لكني فشلت للأسف”.

وأضاف المدرب غارسيا: “الإجابة الصحيحة هي أننا هنا للحديث عن المباراة وليس سوق الانتقالات، سوق الانتقالات يبدأ في الأول من جانفي”.

صفقة رونالدو مع النصر السعودي.. أول تصريح للمدير الرياضي للنادي

ويوم 25 ديسمبر 2022، علّق المدير الرياضي للنصر السعودي، مارسيلو سالازار، عن إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سالازار، في تصريحات إعلامية: “لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن صفقة رونالدو.. دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

وأكد المدير الرياضي للنصر، في تصريحات أبرزتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن المفاوضات ضخمة: “إنها مفاوضات ضخمة، ليس فقط للنادي، لكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية، ويجب أن تجريها سلطات أعلى”.

وتابع سالازار: “ما يمكنني قوله، إن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لقد كان دائما نموذجا بالنسبة لي كلاعب رياضي، بسبب رغبته في الفوز”.

وقال في الأخير: “بصفتي مواطنا برتغاليا، كنت دائما أدعمه، لكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل”.

مفاجأة كبيرة بخصوص عقد رونالدو مع النصر السعودي

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد كشفت عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت “ماركا” أن عقد رونالدو مع النصر السعودي، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

صحيفة إسبانية: صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي تمت

وأكد تقرير صحفي إسباني، يوم 22 ديسمبر 2022، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف النصر السعودي، قد تمت.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية : أنه “سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرا.

وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية سباقة للكشف عن مفاوضات النجم البرتغالي مع النصر السعودي، حيث قالت مؤخرا، أن اللاعب تنقل إلى دبي ، تحسبا للانتقال إلى السعودية.

وجاء تقرير صحيفة “آس” الإسبانية، ليؤكد الأخبار التي أكدتها “ماركا” حول حسم النادي السعودي لصفقة رونالدو.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت وصول النجم البرتغالي سهرة الأربعاء إلى السعودية من أجل ترسيم عقده.

صحيفة ماركا.. رونالدو في دبي قبل الانتقال إلى السعودية لحسم الصفقة

ويوم 20 ديسمبر 2022، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي تنقل إلى دبي، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كريستيانو منتظر في الرياض، من قبل مسؤولي “النصر”، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على ما تمت مناقشته، خلال المفاوضات.

وتابعت “ماركا”: “رونالدو سيصبح لاعبا في النصر السعودي، حتى جوان 2025، والمفاوضات بدأت عند وداعه لمانشستر يونايتد”.

وذكرت “ماركا” بالعرض المقدم من طرف النادي السعودي للنجم البرتغالي، وهو عقد يمتد لمدة موسمين ونصف بقيمة 200 مليون يورو بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وكان كريستيانو قد نفى في وقت سابق من الشهر الجاري توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي، وقال أن خبر انتقاله إلى “النصر” ، “غير صحيح”.