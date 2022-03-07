بالفيديو.. أول صلاة في الحرم المكي بلا تباعد ونشطاء يحتفون بالمشاهد المُبهجة

احتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأول صلاة في الحرم المكي بلا تباعد، عقب إقرار السلطات السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

ووصف مغردون المشاهد المتداولة عبر مقاطع مصورة بالمبهجة، حيث أظهرت مصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام وهم متراصين ومتقاربين بعد إلغاء كافة القيود.

ووثقت صور متداولة عبر تويتر أيضا إزالة عمال المسجد الحرام، مساء السبت، ملصقات التباعد بين المصلين في الحرم المكي وباحات المسجد.

وأعلنت السلطات السعودية، السبت 5 مارس 2022 رفع إجراءات الوقاية من وباء كورونا، بعد التشاور مع الجهات الصحية، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية.

وأبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم رفعها هي إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الصحة، انخفاض الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 90 في المائة مقارنة بالأسابيع الماضية التي شهدت موجة ارتفاع عالمية، لافتة إلى تراجع في الحالات الحرجة أيضا بنسبة بلغت 45 في المائة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن السعودية تجاوزت الموجة الأخيرة بنجاح وتميز بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وتقيد أفراد المجتمع وتفاعلهم مع التوجيهات والإجراءات، بالإضافة إلى ارتفاع الوعي المجتمعي بتلقي اللقاحات والإقبال عليها، وفقا لما أورده مكتب التواصل الحكومي.